Олимпийский чемпион Илья Ковальчук отметил, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не станет торопиться с принятием решения о продолжении карьеры.

«Овечкин — взрослый человек, поэтому он точно никуда торопиться не будет. Столько голов, сколько он забивает в солидном возрасте, говорит о том, что он в отличной форме. Поэтому он сам решит, сколько ему еще играть и когда он закончит», — заявил Ковальчук ТАСС.

Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 928 голами.

Текущее соглашение Овечкина со столичным клубом истекает в конце сезона-2025/26.