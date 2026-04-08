«Вашингтон Кэпиталз» представил российского капитана команды Александра Овечкина как кандидата на «Билл Мастертон Трофи» — ежегодную награду, вручаемую игроку НХЛ за выдающиеся спортивные достижения и преданность хоккею. Об этом сообщила журналистка Сэмми Сильбер.

Александр Овечкин globallookpress.com

«Билл Мастертон Трофи» присуждается Ассоциацией профессиональных хоккейных журналистов (PHWA). Каждый год премия достается одному игроку из каждой команды лиги.

Российские хоккеисты никогда ранее не удостаивались этой награды. В 2025 году обладателем приза стал канадский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Шон Монахан.