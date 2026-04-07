Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков сообщил, что из клуба, скорее всего, уйдут все легионеры.

«С большой долей вероятности мы расстанемся со всеми текущими легионерами, будем искать новых игроков на эти позиции... Результат был не очень хороший, это мягко сказано.

Нужна свежая кровь, мы посмотрим, кто сможет более качественно усилить нужные позиции», — приводит слова Волкова РИА «Новости».

За «Трактор» выступают канадский форвард Джош Ливо, американцы Джордан Гросс и Логан Дэй, а также словак Михал Чайковски.

Напомним, в первом раунде Кубка Гагарина «Трактор» уступил «Ак Барсу» со счетом 1-4.