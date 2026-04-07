Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов ответил на вопрос о формировании тренерского штаба и комплектации команды на следующий сезон КХЛ.

«Когда и как буду определяться со своим тренерским штабом? Как и в любой команде, всё решается совместно, поэтому будем обсуждать вместе с руководством. Конкретика появится позже.

Комплектация команды? Да, тоже будем всё решать совместно. Позднее всё подробно обсудим и приступим к активной работе», — сказал Кудашов Чемпионату.

Сегодня, 7-го апреля пресс-служба «Автомобилиста» объявила о назначении Кудашова на пост главного тренера. Стороны подписали контракт на 2 года.