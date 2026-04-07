Экс‑форвард сборной России по хоккею Евгений Артюхин считает, что у нового главного тренера «Автомобилиста» Алексея Кудашова будет больше возможностей и свободы, чем было в московском «Динамо».

«В "Автомобилисте" у Кудашова совсем другие условия и бюджет клуба, чем были в "Динамо". В "Динамо" в некоторых моментах руки у Кудашова были связаны: он не мог брать тех игроков, которых хотел. А здесь, думаю, руки ему развяжут. Кудашов — хороший, опытный тренер, который неплохо себя зарекомендовал. Так что интересно посмотреть, как он себя проявит в новом клубе.

Теперь "Автомобилист" — претендент на Кубок Гагарина? Пока сложно говорить. Там, помимо главного тренера, нужно ещё полсостава перетряхнуть. Команда возрастная, необходимо омоложение: есть ребята, которые засиделись на одном месте и чувствуют себя комфортно. Игрокам нужно перенести какой‑то стресс, получить новый вызов, новую мотивацию. А когда ты на протяжении долгих лет играешь в одном клубе, спортивный азарт со временем теряется», — сказал Артюхин «Матч ТВ».

Сегодня, 7 апреля, стало известно о назначении Кудашова в «Автомобилист» главным тренером. Последним его клубом (2021–2025) было московское «Динамо».