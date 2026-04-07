По данным «СЭ», защитник московского «Динамо» Кирилл Адамчук принял решение уйти из команды и перебраться в омский «Авангард».

Соглашение 31‑летнего хоккеиста истекает по окончании сезона, и он решил его не продлевать. За бело‑голубых защитник выступал с 2024 года.

Всего в этом сезоне на счету Адамчука — 68 матчей и 14 набранных (3+11) очков. В плей‑офф он провёл 4 встречи и забросил одну шайбу. Также он раньше играл за «Ак Барс», «Северсталь», «Амур» и «Югру».

В отличие от московского «Динамо», которое вылетело в первом раунде Кубка Гагарина, «Авангард» вышел в четвертьфинал, где сразится с ЦСКА.