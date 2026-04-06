Клуб КХЛ «Барыс» объявил о подписании нового контракта с главным тренером команды, 62‑летним Михаилом Кравцом. Контракт будет действовать до 31 мая 2027 года.

«Под руководством Михаила Григорьевича "Барыс" в регулярном чемпионате занял 10‑е место в Восточной конференции, показав лучший результат за последние три сезона, а многие казахстанские хоккеисты добились ощутимого прогресса в своей игре и результативности», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Кравец тренирует «Барыс» с 2025 года. Ранее он был известен по работе с «Витязем», «Амуром», «Авангардом» и «Куньлунь Ред Стар».