Нижнекамский «Нефтехимик» сообщил об уходе из команды Динара Хафизуллина.

Динар Хафизуллин globallookpress.com

«ХК "Нефтехимик" благодарит Динара за работу и желает ему дальнейшей успешной карьеры!» — говорится в сообщении клуба на сайте.

Соглашение 37‑летнего защитника было рассчитано до конца этого сезона, и стороны решили его не продлевать.

В этом сезоне Хафизуллин сыграл 58 игр и набрал в них 6 (0+6) очков. Ранее он играл в составе «Ак Барса», «Витязя», СКА и «Салавата Юлаева».

Всего за карьеру в КХЛ на счету игрока — 238 (45+193) очков в 884 матчах.

В первом раунде плей‑офф «Нефтехимик» уступил «Авангарду» в серии со счётом 1-4.