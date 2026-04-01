Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о возможном уходе с поста наставника питерской команды.

«После таких матчей нужно прийти в себя. Оценить, что было сделано за год. Мы попробовали большую группу молодых игроков, которые о себе заявили, получили колоссальный опыт. Посмотрели опытный костяк команды, который сегодня должен был вести за собой.

Не всё получилось, но сейчас не то время, чтобы на кого-то показывать пальцем. Нужно всё пережить, чтобы осел элемент груза, который висел в раздевалке после игры. Понятно, что все разочарованы. Нужно время, чтобы оценить, что произошло», — цитирует Ларионова «Чемпионат».

Напомним, что СКА завершил выступление в текущем сезоне КХЛ. В первом раунде Кубка Гагарина питерцы уступили ЦСКА с результатом 1:4.