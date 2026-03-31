Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов поделился эмоциями от серии 1/8 финала Кубка Гагарина против «Нефтехимика».

«Иногда переживаю, мы все люди, присутствует определенное волнение. Конечно, и ответственность есть. Конечно, хочется победить в этой серии. Никогда бы не подумал, что в плей‑офф буду против Нижнекамска играть. Но ничего страшного, такая хоккейная жизнь. Хорошо, что так происходит, вижу здесь семью и родных, проводим вместе время», — цитирует Якупова «Матч ТВ».

«Авангард» ведет в серии со счетом 3-1. Пятый матч состоится 1 апреля в Омске.

Якупов является воспитанником «Нефтехимика».