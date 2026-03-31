Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли оценил игру своей команды в четвертом матче 1-го раунда плей-офф КХЛ против «Спартака» (2:0).

«Очень важная победа, особенно при таком счёте в серии, когда ведёшь 2-1.  Можно уехать при 2-2 или 3-1.  Знали, что будет тяжёлая игра, здорово, что забили сразу в начале матча, второй гол Берёзкина дал нам право на ошибку, здорово отыграл Исаев.  Хорошая победа.

Работа видеотренеров?  Да, они отличные профессионалы, всегда отлично делают свою работу.  У нас хорошая связь с ними на скамейке.  В обыденной работе мы просматриваем много моментов, обсуждаем.  Фрэз?  Мы никак не можем контролировать такие решения.  Ты просто соглашаешься с тем, что оно принято.  Эта ситуация нас ещё больше сплотила, за счёт этого получилась хорошая игра», — приводит слова Хартли сайт КХЛ.

После этого матча «Локомотив» повел в серии плей-офф против «Спартака» со счетом 3:1.  Следующий поединок между этими командами состоится 1-го апреля в Ярославле.