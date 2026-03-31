Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов прокомментировал выход своей команды во 2-й раунд розыгрыша Кубка Гагарина.

Напомним, что казанцы победили в серии против «Трактора» со счетом 4:1. В пятом матче «Ак Барс» одержал победу над челябинцами в овертайме со счетом 2:1.

«Непростая игра, но хорошо, что выиграли и закончили серию. Не надо никуда лететь. Мой рекордный по скорости гол? Сам в шоке, надо будет посмотреть заново. Провокации "Трактора" не интересуют, выиграли–то мы, "Трактор" может хоть обтолкаться там. У "Трактора" только первое звено сильное, а так, ничего нового они нам не показали.

Следующая игра только 9 апреля, будет пару выходных, а дальше подготовимся ко второму раунду. Буду спать, есть, снова спать. Если в следующем раунде будет минское "Динамо", то там хорошее первое звено, а на их домашней арене очень тяжело играть. Есть сильные лидеры, дисциплинированная команда. Если выйдем на них, то будет непросто играть», — передает слова Галимова Чемпионат.