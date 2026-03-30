Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвел итог четвертого матча серии плей-офф КХЛ против «Сибири» (0:1 ОТ).

«По матчу. Ну, "Сибирь" молодцы, вышли умирать сегодня. Нам было тяжело в первом периоде. Во втором много удалений было. В овертайме могли забить и мы, но, к сожалению, не забили. Но мне хочется сказать вот о чем.

Вы издеваетесь? Целенаправленный удар колено в колено — это всего лишь пять минут штрафа. Целенаправленный удар в голову — это пять [минут]. Целенаправленный удар клюшкой в лицо, после которого Малкину дали пять игр дисквалификации, — это пять [минут].

Бердин, который с лавочки, когда мы забивали третий гол, вышел на лед и лез в драку. Его не было на льду, он вышел на лед. И обнимал Джонсона. Это уже автоматическая дисквалификация. И сегодня вы даете Смолину пять плюс двадцать. Если ему еще дадут дисквалификацию, я вообще буду сильно смеяться. А так серия продолжается, все нормально», — цитирует Разина «Матч ТВ».

Таким образом, «Сибирь» сделала счет в серии 3:1, а следующая игра состоится уже через 2 дня, 1 апреля.