Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвел итог четвертого матча серии плей-офф КХЛ против «Сибири» (0:1 ОТ).

«По матчу.  Ну, "Сибирь" молодцы, вышли умирать сегодня.  Нам было тяжело в первом периоде.  Во втором много удалений было.  В овертайме могли забить и мы, но, к сожалению, не забили.  Но мне хочется сказать вот о чем.

Вы издеваетесь?  Целенаправленный удар колено в колено — это всего лишь пять минут штрафа.  Целенаправленный удар в голову — это пять [минут].  Целенаправленный удар клюшкой в лицо, после которого Малкину дали пять игр дисквалификации, — это пять [минут].

Бердин, который с лавочки, когда мы забивали третий гол, вышел на лед и лез в драку.  Его не было на льду, он вышел на лед.  И обнимал Джонсона.  Это уже автоматическая дисквалификация.  И сегодня вы даете Смолину пять плюс двадцать.  Если ему еще дадут дисквалификацию, я вообще буду сильно смеяться.  А так серия продолжается, все нормально», — цитирует Разина «Матч ТВ».

Таким образом, «Сибирь» сделала счет в серии 3:1, а следующая игра состоится уже через 2 дня, 1 апреля.