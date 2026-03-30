Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин поделился мнением об игре своей команды в четвертом матче 1-го раунда плей-офф КХЛ против «Авангарда» (2:5).

«Не знаю, с чем связано, потому что настрой перед игрой был агрессивный, но начало мы провалили. Противник был быстрее и наглее, мы долго принимали решения. Нам забили быстрый гол, потом пришли в себя, выровняли игру, но пропустили неприятный гол в конце третьего периода. Руки не опускали. Пытались вернуться в игру, создавали моменты. А противник нас поймал на ошибках и реализовал свои моменты.

Что сказал команде после обидного поражения? Они и так говорили между собой, что собираются вернуться на шестую игру. Много говорить не стали», — передает слова Гришина «Матч ТВ».

После этого матча «Нефтехимик» уступает в серии плей-офф против «Авангарда» со счетом 1:3. Следующий поединок состоится 1-го апреля в Омске.