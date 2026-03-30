Минское «Динамо» одержало победу над московским «Динамо» (2:1 ОТ2) в четвертом матче 1-го раунда плей-офф КХЛ.
Команды обменялись голами в основное время матча. У минчан гол записал на свой счет Станислав Галиев на 16-й минуте.
Московское «Динамо» сравняло счет на 22-й минуте, шайбу забросил Никита Гусев.
Команды довели дело до второго овертайма, где сильнее оказалось минское «Динамо». Победный бросок на счету Станислава Галиева на 87-й минуте.
По итогам противостояния минское «Динамо» пробилось во 2-й раунд плей-офф КХЛ, а московское «Динамо» завершило свое выступление в розыгрыше Кубка Гагарина.