Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о поражении от «Салавата Юлаева» (2:5) в четвертом матче серии плей-офф КХЛ.

«Начали неплохо. В плей‑офф это не только борьба с соперником, но и с самим собой. Соперник наказал нас за наши ошибки. Нужно меньше ошибаться и не отходить от рисунка игры. Мы не совсем правильно действовали. Сейчас мы, как саперы. Каждая игра важна, будем стараться добиваться побед», — приводит слова Заварухина «Матч ТВ».

Сейчас счёт в серии 3:1 в пользу «Салавата». Пятый матч, который может стать последним, пройдёт в Уфе 31 марта.