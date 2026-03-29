Главный тренер «Тампы» Джон Купер сообщил, что российский форвард Никита Кучеров может принять участие в ближайшем домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла», который состоится 30 марта.
По информации журналиста Бенджамина Пирса, окончательное решение по участию хоккеиста будет принято после утренней оценки его состояния 29 марта.
Ранее Кучеров пропустил встречу с «Оттавой» (4:2) из-за болезни.
В текущем сезоне 32-летний нападающий провёл 67 матчей и набрал 121 очко (40 шайб и 81 результативная передача).
Кучеров выступает за «Тампу» с сезона-2013/14.