Кучеров выступает за «Тампу» с сезона-2013/14.

В текущем сезоне 32-летний нападающий провёл 67 матчей и набрал 121 очко (40 шайб и 81 результативная передача).

По информации журналиста Бенджамина Пирса, окончательное решение по участию хоккеиста будет принято после утренней оценки его состояния 29 марта.

Главный тренер «Тампы» Джон Купер сообщил, что российский форвард Никита Кучеров может принять участие в ближайшем домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» , который состоится 30 марта.

2.08

Главные темы сейчас

Выбор читателей

Самое интересное

