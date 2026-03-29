Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Автомобилиста» (5:2) в четвертом матче серии плей-офф КХЛ.

«Хорошо, что первыми забили и повели в счёте. Матч был напряженный. Если бы сбавили обороты или потеряли концентрацию, нас могли бы наказать. Опять же на жилах все вытаскивали. Атмосфера была супер. Хорошая волевая победа в матче плей‑офф.

"Автомобилист" опасная и сильная команда, не согласен что он развалился. Знаем, что перед нами серьезный соперник. Немного раненный, но тем он и опасней», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

Сейчас счёт в серии 3:1 в пользу «Салавата». Пятый матч, который может стать последним, пройдёт в Уфе 31 марта.