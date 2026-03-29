Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский считает, что в противостоянии между минским и московским «Динамо» белорусский клуб доминирует и должен довести противостояние в серии до своей победы.

«Всякое бывало в хоккейной истории. Московскому "Динамо" будет очень тяжело выбраться из этой ситуации. Думаю, что Минск додавит — они доминируют, ведут в серии 3:0. Но бывает так, что видим одно, а результат будет другой. В хоккее одна шайба может перевернуть всё», — сказал Каменский «Матч ТВ».

После того как в третьей игре «Динамо» Минск выиграло в Москве со счётом 2:1 ОТ, счёт в серии стал 3:0 в пользу команды Дмитрия Квартальнова. Четвёртая игра, которая может стать решающей, пройдёт 30 марта в Москве.