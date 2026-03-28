Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал поражение своей команды от «Металлурга» (1:2) в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина.

«Хорошая и боевая игра. Не получилось нам забить второй гол, хотя были моменты при счете 1:1 и в концовке, но уже там ребята рисковали. А так, они молодцы — бьются, стараются, цепляемся за каждый шанс.

Есть ли понимание, как обыграть "Металлург"? После двух игр мы анализировали и не могли понять, почему практически всё у нас разладилось. Мы растеряли эмоции, после чемпионата ребята где-то выдохнули, что сделали большое дело. По глазам видно было, что чего-то не хватает. Сегодня они вышли как умеют, как могут. Где-то мастерства меньше, но сегодня я за них горд, упрекнуть команду не в чем. Думаю, что следующая игра будет боевая. Не знаю, как она сложится, но постараемся серию еще вернуть», — приводит слова Люзенкова «Чемпионат».

«Металлург» ведет в серии со счетом 3-0. Четвертый матч состоится 30 марта в Новосибирске.