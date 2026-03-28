Главный тренер «Авангарда» Ги Буше поделился впечатлениями о победе над «Нефтехимиком» (2:1) в третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина 2026 года. Омский клуб лидирует в серии со счетом 2-1.

Ги Буше globallookpress.com

«Это был непростой матч. Сегодня наша команда продемонстрировала отличную игру и слаженность в движениях. Мы заслужили эту победу, но должны признать, что вратарь соперника сыграл великолепно. Если бы не его надёжная игра, мы могли бы забить больше голов. В этой серии вратари играют ключевую роль», — цитирует Буше «Чемпионат».

Кубок Гагарина проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии запланированы на 30 марта, 1, 3 и 5 апреля.