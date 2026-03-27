Защитник ЦСКА Джереми Рой поделился мыслями о настрое команды перед выездными матчами первого раунда Кубка Гагарина против СКА.

globallookpress.com

«Серия остается сложной.  Все может произойти.  Мы едем в Санкт-Петербург с мыслью о том, что серия пока 0-0.  Важно сохранять правильный настрой.  Каждая игра — это новый шанс, и нам нужно победить в четырёх матчах», — цитирует Роя AllHockey.ru.

Первые две игры серии прошли на домашней арене ЦСКА, где армейцы одержали победы (3:2 в овертайме и 4:2).  Следующие два матча состоятся в Санкт-Петербурге 27 и 29 марта.