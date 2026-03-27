Известный российский тренер Владимир Плющев высказал своё мнение по поводу противостояния СКА и ЦСКА в первом раунде плей‑офф Кубка Гагарина, а также не стал отвечать на вопрос по поводу возможной рокировки на тренерском мостике питерского клуба.

«Я кулуарные вопросы не обсуждаю. Если кто‑то считает, что Тамбиев — тот тренер, способный поднять СКА, тогда мне сложно что‑то обсуждать.

Петербуржцам будет очень сложно реанимироваться в серии с ЦСКА. Хорошо, что они на „Локомотив“ не попали. Думаю, у москвичей есть психологическое преимущество. В отличие от весёлого хоккея СКА, ЦСКА выстраивает свою далеко не зрелищную игру, но эту серию выиграет.

Основные проблемы СКА — незнание законов хоккейного мира и того, что делать дальше. Два вопроса: „Кто виноват?“ „Что делать?“ Думаю, многие не читали классику, но приведу в пример. СКА будет очень тяжело выкарабкаться», — цитирует Плющева «Советский спорт».

Ранее в СМИ появилась информация, что в случае вылета СКА в первом раунде плей‑офф Игорь Ларионов будет уволен, а его место займёт Леонид Тамбиев, который сейчас является помощником «Профессора».