Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов не примет участия в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина 2026 года против «Ак Барса».

В предстоящей игре его заменит форвард Александр Рыков. Кроме того, в составе команды отсутствует защитник Григорий Дронов. Матч начнется в 17:00 по московскому времени. Текущий счёт в серии — 2-0 в пользу «Ак Барса».

По итогам регулярного чемпионата «Ак Барс» занял третье место в Восточной конференции КХЛ, а «Трактор» — шестое. Первые два матча серии завершились победой казанского клуба со счетом 3:2 в овертайме и 4:2.