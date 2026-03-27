Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу своей команды над «Автомобилистом» в третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина.

Виктор Козлов globallookpress.com

«Что с Куликом? Кулик поехал в больницу на операцию. Серьёзное повреждение.

Будет ли более закрытой следующая игра? Каждая игра будет от ножа. У нас каждый матч важный, будем исходить из того, что имеем.

Почему стою с руками, скрещенными на груди? Мне просто холодно.

Дисквалификация Евгения Кузнецова? Встретились два друга и просто пообщались. В судейском комитете приняли такое решение», — цитирует Козлова «Матч ТВ».

«Салават Юлаев» ведет в серии со счетом 2-1. Четвертый матч состоится 29 марта в Уфе.