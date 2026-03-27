Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался о победе своей команды в 3-м матче первого раунда плей-офф КХЛ против «Северстали» (3:1).

«Для нас сложный матч получился. Вся борьба еще впереди. Эта игра была продолжением прошлых? Думаю, да. Потихоньку начинаем раскрывать свои заготовки. Все пытаются пользоваться теми моментами, которые возникают.

Почему поменял звено Кручинина? Посмотрели прошлую игру и приняли такое решение», — цитирует Исакова «Матч ТВ».

После этого матча «Торпедо» повело в серии плей-офф против «Северстали» со счетом 2:1. Четвертый матч между этими командами состоится 29-го марта в Нижнем Новгороде.