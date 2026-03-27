Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил шансы СКА в серии первого раунда Кубка Гагарина против ЦСКА.

«Может ли СКА еще вернуться в серию? Будет интересно посмотреть на матчи в Петербурге. Я ничему не был бы удивлен, у меня тоже были серии, когда мы "горели" 0:3 и выигрывали. Плей‑офф — соревновательный турнир, который дает возможность находить силы и проявлять свои лучшие качества в такой период. Многое зависит от того, какую аналитическую работу проводит тренерский штаб, чтобы, если есть какие‑то проблемы — нивелировать и ставить в тупик соперника. СКА не надо списывать со счетов, еще ничего окончательно не сказано, все возможно. Будет интересная борьба, в обеих командах есть молодые хоккеисты, иногда достаточно какого‑то момента, и все снова заиграется. История показывает, что команда, даже проигрывая по ходу серии, может все преодолеть. Опытный тренер Ларионов знает, как это сделать», — цитирует Быкова «Матч ТВ».

ЦСКА на данный момент ведет в серии со счетом 2-0, третий матч состоится в Санкт-Петербурге 27 марта.