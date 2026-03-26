Главный тренер «Авангарда» Ги Буше подвел итог матча против «Нефтехимика»(3:4 ОТ) в плей-офф КХЛ.

«Матч был сегодня такой же, как и предыдущий.  Абсолютно такой же.  Чего не хватило "Авангарду", чтобы выиграть в овертайме?  Всё очень просто.  Игра вообще не должна была переходить в овертайм.  Посмотрите эпизод с атакой Прохоркина перед третьим голом "Нефтехимика", он головой влетает в борт, это самое опасное, что может быть.  Для всего мира это удаление, у нас же это чистый гол», — цитирует Буше «Чемпионат».

Третья игра серии пройдет 28 марта в Нижнекамске.  Сейчас счет 1-1.