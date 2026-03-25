Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский оценил шансы «Спартака » в противостоянии с «Локомотивом» в 1/8 финала Кубка Гагарина после первой встречи.

Алексей Жамнов — главный тренер «Спартака» globallookpress.com

«Думал, что "Спартак" должен был выиграть первую игру. 2:0 повели и упустили победу. Ребята молодцы, бились, чуть‑чуть не хватило в концовке. Игра была интереснейшая, не уверен, что "Локомотиву" легко будет пройти "Спартак". "Красно‑белые" настроены серьезно.

Счет в первом матче был по игре, "Локомотив" непростая команда, чемпионы, достойно выглядели», — цитирует Каменского «Матч ТВ».

«Локомотив» выиграл первый матч со счетом 5:3 и повел в серии — 1-0. Второй матч состоится 26 марта в Ярославле.