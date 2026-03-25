Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о победе своей команды во 2-м матче первого раунда плей-офф КХЛ против «Трактора» (4:2).

«Хорошая командная победа. Сравнивать прошлый матч и тот первый период с этой игрой можно только по счёту, сразу включились, но где-то не хватило точности в завершении. Идёт серия плей-офф, и на первый план выходит восстановление. Любой сезон, любой матч даёт информацию, которую мы используем в дальнейшей подготовке.

Готовились к разным сценариям матча, и провокации были тоже моментом, который мы обсуждали. Не нужно на них вестись, будем концентрироваться на своей игре», — передает слова Гатиятулина Чемпионат.

После этого матча «Ак Барс» ведет в серии плей-офф со счетом 2:0. Следующий поединок между этими командами состоится 27-го марта в Челябинске. Начало игры — в 17:00 мск.