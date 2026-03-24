Знаменитый в прошлом хоккеист Борис Майоров считает, что наибольшие шансы забрать в этом году Кубок Гагарина имеют команды из Восточной конференции.

«В паре ЦСКА — СКА фаворита нет. Могут выйти и москвичи, и питерцы. Главный фаворит Кубка Гагарина — одна из восточных команд. "Авангард", "Магнитка" — они смотрятся солиднее», — сказал Майоров «Советскому спорту».

Вчера, 23 марта, прошли первые игры плей‑офф. Напомним, что в прошлом году чемпионом стал ярославский «Локомотив», чей главный тренер Игорь Никитин сейчас возглавляет ЦСКА.