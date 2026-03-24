Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал поражение своей команды от «Авангарда» (2:4) в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина.

«Наша команда играл неплохо. Создавали достаточно много моментов, но, к сожалению, проиграли. Первый период начался с прессинга "Авангарда", у нас не получалось выходить из‑под прессинга. Во втором периоде им, может, не хватало скорости, они не успевали накрывать наших ребят, и мы убегали в контратаки.

Большинство "Авангарда"? Мне казалось, что оно одно из лучших в лиге. Все зависит от того, как игроки исполняют моменты на льду. В этом и есть разница.

У нас в сезоне много блокированных бросков, ребята не жалели себя. В плей‑офф все обращают внимание на этот компонент. Сегодня игроки "Авангарда" бросали так, что мы не успевали блокировать.

Игра Долганова? Идеально, когда вратарь не пропускает. Винить его не в чем. Бросков было много, Окулов бросил с дальней дистанции — попал. Долганов в некоторых моментах выручал нас», — приводит слова Гришина «Матч ТВ».

«Авангард» повел в серии против нижнекамцев — 1:0. Второй матч пройдет 26 марта в Омске.