Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал поражение своей команды от «Авангарда» (2:4) в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина.

Игорь Гришин globallookpress.com

«Наша команда играл неплохо.  Создавали достаточно много моментов, но, к сожалению, проиграли.  Первый период начался с прессинга "Авангарда", у нас не получалось выходить из‑под прессинга.  Во втором периоде им, может, не хватало скорости, они не успевали накрывать наших ребят, и мы убегали в контратаки.

Большинство "Авангарда"?  Мне казалось, что оно одно из лучших в лиге.  Все зависит от того, как игроки исполняют моменты на льду.  В этом и есть разница.

У нас в сезоне много блокированных бросков, ребята не жалели себя.  В плей‑офф все обращают внимание на этот компонент.  Сегодня игроки "Авангарда" бросали так, что мы не успевали блокировать.

Игра Долганова?  Идеально, когда вратарь не пропускает.  Винить его не в чем.  Бросков было много, Окулов бросил с дальней дистанции — попал.  Долганов в некоторых моментах выручал нас», — приводит слова Гришина «Матч ТВ».

«Авангард» повел в серии против нижнекамцев — 1:0.  Второй матч пройдет 26 марта в Омске.