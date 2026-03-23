Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу своей команды над «Салаватом Юлаевым» (2:0) в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина.

«Были небольшие переживания, чтобы команда не была скованной в первой встрече плей-офф, чтобы эмоции не захлестнули. Много борьбы, драки: понравилось, что парни постояли за себя, за команду, проявили характер. Галкин держал команду в игре. Во втором периоде забили голы, это основной момент, в третьем периоде больше инициатива была у соперника, но выиграли первый матч.

Ожидали ли, что "Салават" начнет так терпеливо? Не сказал бы так. Они и агрессивно играли местами, гибко действовали. Мы готовились, смотрели прошлые игры соперника, были готовы. Во втором периоде создавали себе проблемы.

Стал ли Спронг лидером команды? Никого бы не хотел выделять пока, вся команда играла сегодня. Были и блокированные броски, и драки, партнеры делали хорошие передачи, это действия всей пятерки», — приводит слова Заварухина «Чемпионат».

«Автомобилист» повел в серии — 1:0. Второй матч состоится 25 марта в Екатеринбурге.