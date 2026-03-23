Нападающий «Автомобилиста» Даниэль Спронг поделился впечатлениями от игры за ЦСКА, за который голландец играл в первой половине сезона КХЛ.

Даниэль Спронг globallookpress.com

«Я играл Северной Америке, где хоккей идет в более быстром темпе. Там я больше атаковал, был более агрессивным, а затем вынужден был сидеть сложа руки в очень оборонительной системе в ЦСКА. Я решил, что это не очень хорошо для нас обоих. Вы знаете, Никитин — отличный тренер, его система показывает результаты. И я думаю, что с учетом того, каким игроком я являюсь, у нас с ним просто была не самая удачная связка. Если вы посмотрите на команды, которые он тренировал, то увидите, что у него никогда не было парня, который был бы лучшим бомбардиром лиги.

Успел ли с кем-то попрощаться? У меня толком не было возможности попрощаться с ребятами. В свой последний день, когда я пошел забирать вещи, то увидел двух‑трех парней из команды, которые хотели попрощаться. Встретил помощников тренера, простился с ними и с ребятами из персонала. Мы попрощались и с Никитиным, я очень уважаю его как тренера. Даже один из лучших игроков НХЛ Кирилл Капризов некоторое время назад играл в его команде. Я думаю, мы оба с Никитиным жалеем, что все так вышло и, может, сделали бы все по‑другому, но это бизнес. В конце концов, я уважаю Никитина как тренера, но я рад, что все сложилось именно так», — цитирует Спронга «Матч ТВ».

Форвард начинал сезон в ЦСКА, в составе которого он провел 29 матчей, отметившись 12 шайбами и 19 результативными передачами. После обмена в «Автомобилист» Спронг набрал 33 (18+13) очка за 23 встречи.