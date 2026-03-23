Нападающий «Автомобилиста» Даниэль Спронг поделился впечатлениями от игры за команду из Екатеринбурга.

«Хочу ли вернуться в НХЛ?  Нет.  Хочу сказать, что я действительно счастлив здесь, в России.  Сейчас даже мысли об НХЛ нет.  Думаю только о своей игре.  Возможно, я еще подумаю про возвращение в НХЛ, но это будет точно не раньше лета.

На что команда способна в плей-офф при наличии сильных легионеров?  Да, у нас действительно отличные легионеры и сильная команда с реально большим потенциалом.  Отдельно отметил бы вратарскую бригаду — Галкин и Аликин отличные парни и сильные хоккеисты.  Так что я бы сказал, что "Автомобилист" очень перспективная команда, нам по силам пошуметь в плей‑офф.

Как играется под руководством Заварухина?  У нас отличные отношения.  Мы хорошо поговорили, когда я только приехал в Екатеринбург, мы сразу же нашли общий язык.  И знаете, в ЦСКА я не был счастлив.  Там были некоторые моменты, о которых мы так и не смогли договориться, потому что видели игру по‑разному», — цитирует Спронга «Матч ТВ».

«Автомобилист» в первом раунде сыграет против «Салавата Юлаева».  Первый матч между командами состоится сегодня, 23 марта в Екатеринбурге.

Голландец перешел в «Автомобилист» из ЦСКА в результате обмена.  В составе уральской команды форвард набрал 33 (18+15) очка за 23 встречи.