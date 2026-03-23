Нападающий «Автомобилиста» Даниэль Спронг поделился впечатлениями от игры за команду из Екатеринбурга.

Даниэль Спронг globallookpress.com

«Хочу ли вернуться в НХЛ? Нет. Хочу сказать, что я действительно счастлив здесь, в России. Сейчас даже мысли об НХЛ нет. Думаю только о своей игре. Возможно, я еще подумаю про возвращение в НХЛ, но это будет точно не раньше лета.

На что команда способна в плей-офф при наличии сильных легионеров? Да, у нас действительно отличные легионеры и сильная команда с реально большим потенциалом. Отдельно отметил бы вратарскую бригаду — Галкин и Аликин отличные парни и сильные хоккеисты. Так что я бы сказал, что "Автомобилист" очень перспективная команда, нам по силам пошуметь в плей‑офф.

Как играется под руководством Заварухина? У нас отличные отношения. Мы хорошо поговорили, когда я только приехал в Екатеринбург, мы сразу же нашли общий язык. И знаете, в ЦСКА я не был счастлив. Там были некоторые моменты, о которых мы так и не смогли договориться, потому что видели игру по‑разному», — цитирует Спронга «Матч ТВ».

«Автомобилист» в первом раунде сыграет против «Салавата Юлаева». Первый матч между командами состоится сегодня, 23 марта в Екатеринбурге.

Голландец перешел в «Автомобилист» из ЦСКА в результате обмена. В составе уральской команды форвард набрал 33 (18+15) очка за 23 встречи.