Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался об интриге на финише регулярного чемпионата КХЛ в нынешнем сезоне.

Владимир Плющев globallookpress.com

«Это был один из самых скучных чемпионатов в истории КХЛ. Прежде всего потому, что он не решил главной задачи, ради которой и крутят этот 68-матчевый марафон — не подарил болельщикам борьбы за 16 кубковых путёвок. Ладно, Западная конференция, в ней у нас конкуренции за плей-офф регулярно не получается. Но в этом году рухнул и Восток — 0 кубковой интриги начиная с нового года.

У нас есть сомнительная мода постоянно сравнивать себя с НХЛ. Так вот там каждый год — мясорубка в борьбе за последние кубковые путёвки, претендентов — три-четыре на место. Мы любим свысока смотреть на европейские чемпионаты, но и там нулевой конкуренции в борьбе за плей-офф нет.

А в нашей "прорывной" лиге все обладатели кубковых путёвок, по сути, стали известны ещё в январе. Более того, 16 участников розыгрыша Кубка Гагарина был готов назвать ещё осенью — максимум с одной ошибкой. И это не просто нулевой конкурс в борьбе за плей-офф. Это свидетельство глубокого кризиса нашего клубного хоккея», — приводит слова Плющева Russia-Hockey.

Сегодня, 23-го марта стартовали первые матчи розыгрыша Кубка Гагарина.