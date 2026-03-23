Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение своей команды от «Автомобилиста» (0:2) в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина.

«Хороший матч показали обе команды. Терпеливое начало, потом стали обмениваться моментами во втором периоде, вратари сыграли хорошо. Несмотря на то, что мы проигрывали, делали акцент на том, о чем договаривались до игры — были моменты, хорошие действия в обороне. Бежать с шашками против такой команды, как "Автомобилист", — чревато. Выиграть не удалось, сделаем выводы.

Команда была крайне эмоциональной? Это плей‑офф, соперник тоже был эмоциональным», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

«Автомобилист» ведет в серии — 1:0. Второй матч состоится 25 марта в Екатеринбурге.