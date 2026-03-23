Главный тренер «Динамо» Вячеслав Козлов рассказал о подготовке команды к серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина против минских одноклубников.

«Если мы хотим выигрывать и проходить в следующий раунд, то надо на выезде тоже побеждать.  Даже хорошо, что мы начинаем в гостях, а не дома.  Атмосфера там хорошая, играть приятно.

Сложно будет найти противоядие, противостоять первому звену в гостях, но мы разобрали их игру.  Ключевым моментов будет то, как мы станем играть в большинстве и меньшинстве.

Минск играет почти одинаково.  Но у них много легионеров.  Те же канадцы умеют играть под давлением.  Для нас серия против Минска будет серьезной проверкой.

Готов ли Комтуа?  Макс готов и завтра будет играть.

Общался ли с ним по поводу удалений?  Все понимают, что цена ошибки может дорогого стоить.  После прошлого матча с "Ак Барсом" я обратил внимание на дисциплину, что она нас подвела.  Надеюсь, что ребята меня поняли.

С чем связана блеклая игра Гусева в плей-офф?  Нужно постараться лучше, чем в прошлом плей‑офф.  В одном плей‑офф Никита играл с травмой.  Год на год не приходится.  Сейчас у нас все болячки прошли.  Будем стараться играть, учитывая соперника, стараться навязать игру уровня плей‑офф», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

Противостояние двух «Динамо» стартует завтра, 24 марта в Минске.