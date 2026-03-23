Главный тренер «Динамо» Вячеслав Козлов рассказал о подготовке команды к серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина против минских одноклубников.

«Если мы хотим выигрывать и проходить в следующий раунд, то надо на выезде тоже побеждать. Даже хорошо, что мы начинаем в гостях, а не дома. Атмосфера там хорошая, играть приятно.

Сложно будет найти противоядие, противостоять первому звену в гостях, но мы разобрали их игру. Ключевым моментов будет то, как мы станем играть в большинстве и меньшинстве.

Минск играет почти одинаково. Но у них много легионеров. Те же канадцы умеют играть под давлением. Для нас серия против Минска будет серьезной проверкой.

Готов ли Комтуа? Макс готов и завтра будет играть.

Общался ли с ним по поводу удалений? Все понимают, что цена ошибки может дорогого стоить. После прошлого матча с "Ак Барсом" я обратил внимание на дисциплину, что она нас подвела. Надеюсь, что ребята меня поняли.

С чем связана блеклая игра Гусева в плей-офф? Нужно постараться лучше, чем в прошлом плей‑офф. В одном плей‑офф Никита играл с травмой. Год на год не приходится. Сейчас у нас все болячки прошли. Будем стараться играть, учитывая соперника, стараться навязать игру уровня плей‑офф», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

Противостояние двух «Динамо» стартует завтра, 24 марта в Минске.