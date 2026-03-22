Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов поделился ожиданиями от противостояния с чемпионом КХЛ «Локомотивом» в первом раунде плей‑офф.

«Прекрасно понимаем, знаем ошибки, почему проиграли им в регулярке. Постараемся их убрать. Плей‑офф — это совсем другой хоккей. Просто так мы сдаваться не собираемся, настраиваемся на тяжёлые игры.

Мы играем против одной из сильнейших команд, действующего обладателя Кубка Гагарина. У нас есть свой план на игры, мы постараемся его реализовать. А как дальше будет складываться — игра покажет.

То, что сегодня с нами тренировался Брэндон Биро, не значит, что он здоров. Он на подходе, но нужно время. Сомневаюсь, что в ближайшие два матча он будет играть. Как будет дальше — посмотрим», — цитирует Жамнова «Матч ТВ».

Команды начнут свою серию в Ярославле 24 марта в 19:30 (мск).