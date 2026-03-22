Наставник «Тампы» Джон Купер высказался об игре форварда Никиты Кучерова в матче с «Эдмонтоном» (5:2).

Нападающий отметился дублем и сделал два ассиста.

«Этот парень показывает потрясающую игру. Я не знаю, сколько игроков в этой лиге набирают четыре очка за игру, не говоря уже о том, сколько раз он это делает. Это просто великолепно. Очень круто, что сегодня он впервые забил коротким броском, на скамейке запасных было очень весело.

Мне повезло, что я могу видеть его каждый вечер. Мне нравится, когда мы приезжаем сюда, на запад… Им повезло видеть Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля каждый вечер, и Кучерова тоже можно добавить в состав, это величайшие игроки. Так что это весело для всех», — цитирует специалиста журналист Бенджамин Пирс в социальной сети Х.

Кучеров на данный момент лидирует в списке лучших бомбардиров НХЛ.