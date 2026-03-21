Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о предстоящем первом раунде Кубка Гагарина и назвал наиболее интригующие пары.

«Для меня самая интересная пара — это дуэль армейцев Москвы и армейцев Петербурга. Фаворитов здесь сложно определить, но я буду болеть за московских армейцев. В остальных парах, в принципе, всё логично просчитывается, кто выйдет во второй тур.

Интересная будет пара между минским и московским "Динамо". Белорусы поправили своё положение в конце регулярного чемпионата, хотя перед плей-офф у них был небольшой провал. Думаю, они выйдут на серию с хорошим настроением», — цитирует Плющева «Советский спорт».

Первый матч между ЦСКА и СКА состоится 23 марта в Москве, серия двух «Динамо» стартует в Минске на следующий день.