Вратарь «Динамо» Максим Моторыгин высказался об увольнении Алексея Кудашова с поста главного тренера команды во время текущего сезона.

«Конечно, нам было тяжело, мы столько лет проработали вместе. Алексей Николаевич больше уделял внимания полевым игрокам, поэтому на моей работе это не сказалось. В любом случае спасибо большое ему за то, что при нём я закрепился в КХЛ.

Было ли общение с Кудашовым? Нет, не было.

Насколько сильно изменился подход к игре в обороне после смены специалиста? Не особо за этим слежу, но могу сказать, что в обороне стали играть строже, но не вникаю в ситуацию. У меня есть другая задача: стой и лови», — цитирует Моторыгина «Спорт-Экспресс».