Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о победе команды над «Барысом»(2:1 Б).

«Хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку на протяжении всего сезона. Что касается игры, то неплохое движение было, держали шайбу. Но такие моменты надо забивать, ведь будет проще. Молодцы, что начали с буллитной серии победу в чемпионате и ею же закончили. У нас сезон какой‑то рекордов, установили рекорд по победам в буллитных сериях. Значит, такой у нас путь», — цитирует Люзенкова «Матч ТВ».

Напомним, что «Сибирь» завершила регулярный чемпионат КХЛ на восьмой позиции в Восточной конференции.