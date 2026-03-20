Российский вратарь клуба «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский выразил свои эмоции после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтон Ойлерз», завершившегося победой его команды со счетом 4:0. В этом матче Бобровский оформил свой четвертый шатаут в сезоне 2025/26 и 53-й в карьере.

«Это большое достижение. Посмотришь на список вратарей, которые здесь, и я даже не мог мечтать оказаться с ними в одной категории. Я до сих пор не верю в это», — поделился Бобровский, слова которого приводит официальный сайт НХЛ.

Также в этом матче 37-летний вратарь одержал свою 454-ю победу в карьере, сравнявшись по этому показателю с Кертисом Джозефом и заняв седьмое место в истории НХЛ.

В сезоне 2025/26 Сергей Бобровский провел 47 матчей, в четырех из которых не пропустил ни одной шайбы. Его средний коэффициент надежности составляет 3,0, а процент отраженных бросков — 87,8.