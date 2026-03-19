Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби поделился своими эмоциями после возвращения в строй после травмы.

«Определённо есть застой. Нужно просто найти способ адаптироваться как можно быстрее. Каждая игра так важна. Вернуться в такой момент сезона сложно, надо найти способ поймать тот ритм и убедиться, что моя игра там, где нужно», — цитирует 38‑летнего канадца ESPN.

Нападающий появился на льду в игре против «Каролины» (5:6 ОТ), забросил шайбу и сделал голевую передачу. Всего Кросби отыграл 18 минут 33 секунды, сделал 4 броска и получил 4 минуты штрафа.

В этом сезоне на счету нападающего 61 (28+33) очко в 57 матчах регулярного чемпионата.