Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о победе в матче против «Северстали» (5:2).

Ги Буше globallookpress.com

«Мы обыграли абсолютно все команды в этой лиге, за исключением одного коллектива, с которым мы встречались сегодня. Мы потерпели поражение от "Северстали" в регулярном чемпионате, и, конечно, нам хотелось бы перед матчем, чтобы мы сумели обыграть абсолютно каждый коллектив. Хорошо, что мы встречались с этой командой. Противник очень здорово играет, особенно на своём льду. Они классно катаются, действуют на высоких скоростях. Всегда поддерживают друг друга. Они очень опасны. Всегда несут угрозу воротам.

Здорово, что в третьем периоде мы сумели перестроиться. Мы перевернули ход встречи, показали хоккей уровня плей-офф. Мы полностью показали, как мы можем действовать, и использовали наши сильные стороны, которые приносят нам успех на протяжении всего сезона. Позволяют нам добиваться успеха. За счёт индивидуальной и совместной работы сегодня мы пришли к победе», — цитирует Буше пресс-служба «Северстали».

«Авангард» с 99 очками занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Северсталь» (86 очков) — третья на «Западе».