Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвел итог матча против ЦСКА (2:3 Б).

Алексей Жамнов
Алексей Жамнов globallookpress.com

«Готовили ребят к такой игре.  Радует, что все 60 минут старались играть правильно.  Да, есть погрешности.  Но ребята молодцы — держали удар.  Тяжело играть с таким соперником, но ребята на каждом участке старались это делать.

Большинство — отдельный разговор.  После матча сказал, что это вообще неприемлемо — большинство в последних двух матчах.  Меня это сильно тревожит.  Есть те, кто за большинство отвечает, но завтра буду сам с этим разбираться», — приводит слова Жамнова «Матч ТВ».

После этого матча ЦСКА занимает 4-е место в таблице Запада с 84 очками в активе.  «Спартак» — на 8-й позиции (78).