Наставник «Тампы» Джон Купер высказался по поводу игры форварда Никиты Кучерова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (6:2).

32-летний нападающий забил три гола и сделал два ассиста. Кучеров был признан первой звездой дня.

«У него слишком много таких матчей. Я видел, как он только что набирал 1100 очков. Ну, теперь у него уже 1105. Гениальный хоккеист!» — сказал Купер в видео, опубликованном пресс-службой «Тампы».

В нынешнем сезоне Кучеров провел 62 матча, забил 37 голов и сделал 74 результативные передачи, в целом записав в актив 111 очков.