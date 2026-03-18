Наставник «Тампы» Джон Купер высказался по поводу игры форварда Никиты Кучерова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (6:2).

Никита Кучеров

32-летний нападающий забил три гола и сделал два ассиста.  Кучеров был признан первой звездой дня.

«У него слишком много таких матчей.  Я видел, как он только что набирал 1100 очков.  Ну, теперь у него уже 1105.  Гениальный хоккеист!» — сказал Купер в видео, опубликованном пресс-службой «Тампы».

В нынешнем сезоне Кучеров провел 62 матча, забил 37 голов и сделал 74 результативные передачи, в целом записав в актив 111 очков.