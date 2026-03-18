Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов подвел итог матча против «Адмирала» (1:2).

«В первом периоде пропустили в меньшинстве, и всю игру отыгрывались. Во втором пропустили уже необязательный. Моменты были, но у соперника хорошо сыграл вратарь. Наверное, наложилась усталость. Пытались вытащить игру, но не получилось. Завершающего броска не хватило.

Состояние Комтуа улучшается с каждым днем, но будет ли он играть с "Ак Барсом", остается под вопросом», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

«Динамо» с 81 очком в активе осталось на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции, «Адмирал» (52) — последний на «Востоке».