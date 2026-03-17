«Металлург» представил состав на заключительный выезд в рамках регулярного чемпионата КХЛ. В команду вошли несколько игроков основного состава, а также молодые хоккеисты с небольшим опытом выступлений в лиге.

Среди основных игроков на выезд отправились вратарь Илья Набоков, защитник Александр Сиряцкий и нападающие Владимир Ткачев, Егор Коробкин и Михаил Федоров.

«Металлургу» предстоят два важных матча: 18 марта против «Трактора» в Челябинске и 20 марта против «Локомотива» в Ярославле.

Команда из Магнитогорска досрочно завоевала чемпионство в регулярном чемпионате КХЛ сезона 2025/26, набрав 105 очков за 66 матчей.